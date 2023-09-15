Берлин, 15 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В министерстве экономики Германии видели данные о значительном росте объёма импорта нефтепродуктов из Индии, но не могут их «точно интерпретировать», заявил 15 сентября официальный представитель ведомства Роберт Зеверин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в 2023 году Германия, по официальным данным, закупила в Индии нефтепродуктов на сумму 451 млн евро, что превышает показатель аналогичного периода 2022 года более чем в 12 раз. Эксперты немецкого издания Spiegel заявили, что Берлин фактически закупает российское топливо с индийской наценкой.

«Мы видели эти цифры. У меня нет точной интерпретации таких изменений в торговых отношениях», — сказал Зеверин на брифинге министерства.

Страны Евросоюза не закупают российскую нефть, поскольку это запрещено санкциями, а закупки «нефтепродуктов, произведённых в Индии» вполне легальны, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, товарооборот России и Индии в первом полугодии 2023 года, по официальным данным, вырос почти в три раза, до 33,5 млрд долларов. По данным индийского министерства торговли и промышленности, основной импортный товар — нефть и нефтепродукты, а импорт российских удобрений вырос в этот период в 1,4 раза, до 1,3 млрд долларов.

В сентябре 2023 года также сообщалось, что в первые шесть месяцев 2023 года Германия более чем в три раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет. Объём поставок составил 150 млн долларов, этот показатель стал максимальным с 2008 года.