Хельсинки, 15 сентября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, должны покинуть страну до 16 марта 2024 года, но речи о конфискации не идёт. Об этом заявила на пресс-брифинге глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года», — заявила она.

По её словам, в Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют лишь в связи с уголовным делом, никаких изменений в данном вопросе сейчас не рассматривается.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы, и полуприцепы для перевозки грузов, и яхты.

Позднее ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

В комиссии отметили, что, если имущество не вызывает опасений и предназначено для личного использования во время поездки, в отношении него таможенные органы должны применять запрет соразмерным и разумным образом.

Руководитель санкционного отдела финского МИДа Пиа Сариваара рассказала, что появившиеся в местных СМИ громкие заголовки о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Суоми или будут конфискованы, действительности не соответствуют.

По словам представителя финского МИДа, ведомство обсудит предлагаемые Еврокомиссией рекомендации вместе с другими государствами ЕС, которые граничат с Россией. Также Сариваара заверила, что таможня не конфискует автомобили на границе между Финляндией и Россией, по крайней мере, пока.