Лима, 15 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Исследователи не подтвердили инопланетное происхождение мумий из перуанской пустыни Наска, которых уфолог Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики, заявила министр культуры Перу Лесли Уртеага, слова которой приводит Latina Noticias hoy.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

«В Перу ни одна научная организация не подтвердила, что найденное относится к «инопланетянам», как было указано в Мексике», — сказала она, добавив, что мумии были сделаны из костных останков доиспанского периода.

Также Уртеага сообщила о возбуждении уголовного дела об их вывозе из страны.

Как передавало ИА Регнум, мексиканский уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Они выглядят как останки существ маленького роста, с большими головами, трёхпалыми конечностями, лёгкими и прочными костями и отсутствием зубов.

По словам уфолога, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генетического материала человека.

В августе жители небольшой деревни в Перу попросили у властей защиты от нападения инопланетных большеголовых существ. Сообщалось, что в полицию в течение месяца поступали заявления от представителей племени Икиту, проживающих в деревне, расположенной к северо-востоку от Лимы, которые рассказывали о нападениях существ ростом около двух метров, с «большими головами и жёлтыми глазами».