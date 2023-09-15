Москва, 15 сентября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Сотрудника одной из компаний по производству беспилотных летательных аппаратов задержали в Москве. Об этом 15 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что у мужчины был доступ к важной информации о компании. Он задержан по подозрению в «сливе» данных в интернет.

По предварительной данным, он выложил логины и пароли выложил на портал Github — веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ»).

Как ранее сообщало ИА Регнум, Тверской областной суд приговорил к 12,5 года гражданина РФ Сергея Кабанова, который работал со спецслужбами США и по их заданию организовал контрабандный канал поставки в эту страну изделий для ракетной техники. Суд установил, что мужчина отправил через Латвию в США изделия, которые применяются в ракетной технике Вооружённых сил России. В итоге изделия получила фирма, подконтрольная Пентагону.