Москва, 15 сентября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Россия удовлетворила ранее направленный американским посольством запрос на посещение журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом 15 сентября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Эван Гершкович

«Я упоминал о запросе на посещение Гершковича, и тогда этот запрос был удовлетворен», — сказал дипломат журналистам.

Он добавил, что в настоящее время новой информации нет.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича. По данным ФСБ, он, будучи аккредитованным при российском МИД, собирал в России секретные сведения об одном из предприятий оборонного комплекса. Его задержали с поличным. Против американца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу США.