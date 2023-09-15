Москва, 15 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Во время проведения спецоперации при уничтожении скоплений формирований ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БпЛА активно применяют FPV-дроны коптерного типа. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон

Уточняется, что преимуществом таких дронов перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости.

Минобороны показало кадры уничтожения FPV-дронами боевой техники ВСУ на артёмовском направлении. На видео показаны несколько сюжетов уничтожения противника, его техники FPV-дронами.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения ракетами опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. В комментарии к видео указано, что экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. На скорости порядка 800 км/ч и на предельно малой для самолётов высоте (20 метров), лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет.

Министерство обороны России также опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия. Отмечается, что на херсонском направлении ударом высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.

В зоне специальной военной операции на донецком направлении начали применять FPV-дрон «Упырь» (first-person view, «вид от первого лица»). Ранее беспилотник поставлялся в подразделения на других направлениях, а теперь применяется и на донецком.

В июле FPV-дрон «Упырь» успешно отработал по десанту украинских военных, передвигавшемуся ночью на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту. На одном из участков фронта, где применяется «Упырь», ВСУ отвели технику на 5 км вглубь.