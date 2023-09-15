Москва, 15 сентября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Члена президиума Международной общественной палаты из Китая ограбили в московском автобусе. У него похитили сумку с банковскими картами и телефонами, а потом списали со счетов около 10 миллионов рублей. Об этом ИА Регнум рассказал сам пострадавший Инь Бинь.

Иван Шилов ИА Регнум

Мужчина рассказал, что 26 августа у него похитили все деньги. По заявлению китайца стали проводить проверку и вскоре завели уголовное дело по статье «Кража» в крупном размере (п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ). По словам потерпевшего, ущерб измеряется в миллионах рублей.

«У меня в автобусе украли сумку, в ней были банковские карты, телефон, и наличные деньги. А потом с помощью моей карты и телефона с моих счетов вор снимал деньги. Кражу совершил мужчина, его уже задержали, сейчас он находится в СИЗО. Из-за него я потерял больше 10 миллионов. Теперь я жду решения суда» — рассказал Инь Бинь.

9 сентября из уголовного дела выделили отдельный материал по факту незаконных списаний с банковской карты мужчины. Сейчас по данному факту проводится отдельная проверка.

Инь Бинь — действующий член президиума Международной общественной палаты созыва 2020-2025 и председатель правления «Центра Русско-Китайского гуманитарного сотрудничества и развития». Он является кандидатом технических наук, профессором, академиком Российской академии естественных наук, а также академическим советником Президента Российской инженерной академии. Инь Бинь занимает пост директора Центра сотрудничества, образования и науки Университета Цзаочжуан (КНР), и замдиректора Института международного образования Чунцинского университета науки и искусств. Он входит в состав Президиума Совета по укреплению дружбы «Беларусь — Украина — Россия — Китай».

Инь Бинь более 10 лет занимается международным сотрудничеством. Он является участником Китайской Ассоциации Выпускников вузов Европы и Америки, Советником председателя МКС ИНКОРВУЗ-XXI. За свой труд мужчина награжден медалью «За общественное служение Союзному государству».