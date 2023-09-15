Лондон, 15 сентября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Власти Великобритании в координации с Соединёнными Штатами, Канадой и Австралией ввели санкции против чиновников Ирана в связи с якобы имеющим место принуждением женщин к ношению хиджаба, говорится в заявлении МИД Соединённого Королевства.

Iranian Presidency/Global Look Press Министр культуры Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили

Отмечается, что санкции подразумевают запрет на въезд в Британию и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения.

Ограничительные меры введены в том числе в отношении министра культуры Ирана Мохаммада Мехди Эсмаили, его заместителей и мэра Тегерана Алирезы Закани.

В сообщении МИД указано, что санкции против Ирана приурочены к годовщине смерти 22-летней Махсы Амини.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в Иране скончалась 22-летняя Махса Амини после того, как была задержана в Тегеране за несоблюдение правил ношения хиджаба специальным отрядом полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм. После этого по стране прокатилась волна протестов.

В марте американские власти ввели санкции в отношении ряда официальных лиц и компаний Ирана причастных к серьёзным нарушениям прав женщин.