Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. На территории Польши уже сформирован военные соединения, готовые «зайти на Украину», заявил 15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ARTUR RESZKO/ЕРА/ТАСС

Руководители западных стран «спят и видят» собственные регулярные воинские части на территории Украины, отметил белорусский лидер.

Новость дополняется.