Лукашенко: Польша сформировала военные соединения, готовые зайти на Украину
Лукашенко: в Польше сформированы военные соединения, готовые зайти на Украину
Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. На территории Польши уже сформирован военные соединения, готовые «зайти на Украину», заявил 15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.
ARTUR RESZKO/ЕРА/ТАСС
Руководители западных стран «спят и видят» собственные регулярные воинские части на территории Украины, отметил белорусский лидер.
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