Москва, 15 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Концерт группы «Ленинград» в Москве был отменён его организаторами, группа сделает всё возможное, чтобы купившие билеты как можно быстрее вернули свои средства, при необходимости музыканты обратятся для этого в суд, заявил 15 сентября лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«Вынужден сообщить, что запланированный на 16 сентября 2023 года концерт Группировки «Ленинград», проведение которого должно было состояться на территории Большой спортивной арены «Лужники», был внезапно отменен его организатором ООО «АРТЛАЙФ» со ссылкой на независящие от организатора причины», — написал Шнуров на своей странице «ВКонтакте».

Группа пока не получила официального уведомления об отмене и готова выступать, но концерт едва ли будет проведён в намеченный срок, поскольку на сайтах операторов уже появляются сообщения о порядке возврата билетов, отметил музыкант.

«Со своей стороны сообщаю, что мной будут предприняты все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты», — написал Шнуров.

Если выплаты купившим билеты не будут произведены «в разумный срок», группа обратится в суд, в том числе для того, чтобы защитить свою деловую репутацию и не допустить появления подобных инцидентов в будущем, отметил также музыкант, добавив, что группа уже перечислила на депозитный счёт средства, полученные в качестве аванса за несостоявшийся концерт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, концерт группы «Ленинград» в Лужниках должен был состояться 16 сентября. Сообщения о его отмене появились на сайте билетного оператора вечером 14 сентября. Причины отмены мероприятия не указывались. Купившие билеты могут вернуть средства в срок до 30 ноября, сообщалось также на сайте оператора.