Москва, 15 сентября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Россия и КНДР не подписывали никаких соглашений по результатам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, в том числе по военно-техническому сотрудничеству. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Ким Чен Ын

«Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов», — заявил Песков, отвечая на вопрос, были ли подписаны соглашения в военно-технической сфере по итогам переговоров глав двух государств.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.

Северокорейский лидер в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева 15 сентября побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35. Ким Чен Ын осмотрел инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».