Москва, 15 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что контакты руководителей России и КНДР не являются сенсация, это уже традиция.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

Песков утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать, что контакты руководителей РФ и КНДР не сенсация, а традиция.

«Можно», — ответил официальный представитель Кремля, напомнив, что Северная Корея является ближайшим соседом России, Москва заинтересована в том, чтобы развивать отношения с соседями во всех областях.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом. Ким Чен Ын на встрече с Владимиром Путиным заверил его, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы и намерен и дальше развивать двусторонние отношения. Ким Чен Ын выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Владимир Путин 13 сентября прибыл в Амурскую область на космодром Восточный. Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Амурской области для встречи в формате «один на один» с российским лидером. Президент России поприветствовал коллегу. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил благодарность за приём.