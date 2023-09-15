Балаково, Саратовская область, 15 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Всероссийской программе «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), которую реализует компания «ФосАгро», исполнилось 20 лет. Юбилей отметили большим фестивалем в городе Балакове Саратовской области. Как сообщили в пресс-службе компании, участие в фестивале приняли юные спортсмены из всех городов, где действует программа, — Череповца, Волхова, Кировска и Апатитов и самого Балакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Старт первому турниру фестиваля — сеансу одновременной игры в шахматы, в рамках которого лучшие шахматисты балаковского ДРОЗДа сразились с международным гроссмейстером Никитой Матиняном, — дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он поздравил ДРОЗД с 20-летием и поблагодарил «ФосАгро» за неизменно ответственное отношение к образовательной и спортивной сфере городов присутствия. Шахматы — одно из ключевых спортивных направлений, реализуемых на базе движения ДРОЗД. Шахматные классы и клубы открыты во всех городах присутствия «ФосАгро», в них занимаются более 700 детей.

40 юных шахматистов бросили вызов гроссмейстеру, в результате тринадцатилетняя Адэлина Лаврентьева сумела удержать ничью, а одиннадцатилетний Илья Зубов нанес гроссмейстеру единственное поражение в сеансе.

«Стартовав, как и сам ДРОЗД 20 лет назад, в Заполярье, праздничные торжества достигли Балакова, самой южной точки географии проекта», — заявил председатель координационного совета проекта ДРОЗД, вице-президент Федерации шахмат России, председатель координационного совета программы ДРОЗД, первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, вице-президент Федерации шахмат России, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. Он рассказал, что сегодня ДРОЗД охватывает более 50 тысяч детей в четырёх регионах страны, работают 77 секций по 26 видам спорта. С каждым годом число воспитанников ДРОЗДа растёт. «Среди них много великолепных спортсменов, победителей международных турниров, обладателей спортивных разрядов и званий, — отметил Гурьев. — Но гораздо важнее, что в ДРОЗДе есть правило — каждый ребенок на первом месте. Каждый — чемпион!». Он подчеркнул, что программа помогла десяткам тысяч молодых людей «стать сильнее и умнее, найти свою дорогу в жизни».

Село Быков Отрог Саратовской области стало еще одной точкой проведения праздничных мероприятий. В 2016 году «ФосАгро» начало реализацию проекта «ДРОЗД-село», который сегодня охватывает 13 сел и дает возможность заниматься спортом более чем 650 сельским ребятам. В поселениях создается необходимая инфраструктура, открываются секции по спортивным направлениям, для воспитанников приобретается необходимый инвентарь и спортивная форма, проводятся спортивно-массовые мероприятия. В 2022 году проект «ДРОЗД-село» стал лауреатом национальной спортивной премии в номинации «Спорт для всех» в категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности».

Почетные гости дали старт футбольному турниру среди сельских команд на новой многофункциональной спортивной площадке и посетили уникальный центр греко-римской борьбы. Трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации РФ, Герой России Александр Карелин встретился с юными борцами, ответил на многочисленные вопросы детей и тренеров, дал свои рекомендации и наставления. Он отметил, что тренеры и педагоги используют в своей работе с детьми самые прогрессивные методики, системный подход. «Ребята показывают достойные результаты, — заявил Карелин. — Но главное, конечно, не места и награды, важнее — гармоничное воспитание духа и тела, возможность для полноценного разностороннего развития для детей рядом с домом».

Приветственный адрес участникам фестиваля направил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он поздравил от имени министерства организаторов, тренеров и воспитанников проекта с 20-летием со дня его основания. «На протяжении многих лет проект выполняет важную фундаментальную миссию, помогает воспитывать физически и духовно развитое, патриотически настроенное молодое поколение, — говорится в поздравлении министра. — За годы своего существования программа ДРОЗД снискала высокий авторитет среди жителей нашей страны, и сегодня вовлекает в свою орбиту десятки тысяч юных спортсменов и тренеров».

«Во всех регионах присутствия «ФосАгро» не только строит современные высокотехнологичные производства, создает новые рабочие места, но и реализует большой спектр социальных и благотворительных проектов для развития образования, духовности, медицины, экологии и поддержки связей между поколениями, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Отдельный акцент мы делает на детском и юношеском спорте. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным, энергичным, гармонично развитым духовно и физически. Поэтому проект ДРОЗД уже 20 лет остается в центре внимания компании и всегда будет для нас в приоритете. Это уникальный проект, главная цель которого — счастливое детство тысяч мальчишек и девчонок во всех регионах присутствия нашей компании».

Межрегиональный физкультурно-образовательный фестиваль в Балакове продлится четыре дня. В приуроченных к нему соревнованиях примут участие воспитанники секций ДРОЗДа из всех городов присутствия компании «ФосАгро».