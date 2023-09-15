Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Россия фиксирует иностранных наёмников и инструкторов на стороне ВСУ, заявил 15 сентября президент РФ Владимир Путин.

Gertrud Zach/Global Look Press

«Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наёмников, иностранных инструкторов», — сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ВСУ в ходе своего неудачного контрнаступления потеряли за три месяца более 70 тысяч человек.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия открыта к мирным переговорам с Киевом при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции.