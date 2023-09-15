Москва, 15 сентября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Россия не собирается ничего нарушать в связи с ситуацией на корейском полуострове. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время переговоров

Он добавил, что РФ не собирается нарушать никаких ограничений в отношении КНДР, но будет развивать отношения с Пхеньяном.

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