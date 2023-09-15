Горно-Алтайск, 15 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В пятизвёздочном отеле курорта Сбера «Манжерок» в Республике Алтай открылась выставка всемирно известного российского скульптора Даши Намдакова «Трансформация». Автор впервые показал новую работу под названием «Дракон». Всего на выставке представлено 13 работ художника.

Пресс-служба Сбербанка На алтайском курорте Сбера открыта выставка Даши Намдакова

Экспозиция будет открыта до 10 декабря. Выставка стала первой в серии запланированных проектов на территории курорта. По замыслу организаторов «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей. Уже сегодня в отеле представлены работы художников, создающих свои произведения в разных техниках и направлениях искусства.

«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ», — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, это «потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создаёт совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции». Греф подчеркнул важность того, что работы художника выставляются на Алтае: «Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики».

Пресс-служба Сбербанка На алтайском курорте Сбера открыта выставка Даши Намдакова

«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас, в России, строят такие объекты, как ″Манжерок″, которые нужны стране. Спасибо Сберу за то, что он очень уважительно относится к этой земле и культуре», — отметил скульптор Даши Намдаков. Он рассказал, что экспозиция небольшая, но в ней содержатся знакомые вещи. «Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири. Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность», — добавил он.

Пресс-служба Сбербанка На алтайском курорте Сбера открыта выставка Даши Намдакова

Даши Намдаков — российский скульптор, художник и ювелир, член союза художников РФ, член-корреспондент Российской академии художеств. В основе его творчества — восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Работы скульптора покорили Восток и Запад, не раз экспонировались в различных регионах России и сегодня впервые представлены в Республике Алтай.

Он автор таких монументальных скульптурных комплексов, как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Работы Даши Намдакова хранятся в Государственном Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран.