На алтайском курорте Сбера открыта выставка всемирно известного скульптора
Горно-Алтайск, 15 сентября, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В пятизвёздочном отеле курорта Сбера «Манжерок» в Республике Алтай открылась выставка всемирно известного российского скульптора Даши Намдакова «Трансформация». Автор впервые показал новую работу под названием «Дракон». Всего на выставке представлено 13 работ художника.
Экспозиция будет открыта до 10 декабря. Выставка стала первой в серии запланированных проектов на территории курорта. По замыслу организаторов «Манжерок» должен стать не только местом для активного спорта и отдыха, но и мультикультурным пространством для объединения творческих людей. Уже сегодня в отеле представлены работы художников, создающих свои произведения в разных техниках и направлениях искусства.
«Эта выставка — большое культурное событие не только для Алтая, но и для меня лично, потому что я давно знаком с Даши и в моей личной коллекции немало его работ», — прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, это «потрясающий, поцелованный богом скульптор и художник, человек, который создаёт совершенно самобытные, ни на что не похожие вещи, заставляющие думать и вызывающие эмоции». Греф подчеркнул важность того, что работы художника выставляются на Алтае: «Он не первый раз на Алтае и так же, как и все мы, ощущает великую энергетику этих мест. И обычно, проходя через творчество конкретного человека, это выражается в предметах, которые даже сложно предсказать в момент ощущения этой самой энергетики».
«Алтай — это божественное место, центр Вселенной. Здесь потрясающая культура и цивилизация. И я счастлив, что у нас, в России, строят такие объекты, как ″Манжерок″, которые нужны стране. Спасибо Сберу за то, что он очень уважительно относится к этой земле и культуре», — отметил скульптор Даши Намдаков. Он рассказал, что экспозиция небольшая, но в ней содержатся знакомые вещи. «Я много выставок делал по всему миру, но сегодня мне особенно радостно быть на родине, в Сибири. Это самая ответственная моя выставка, ведь проще всего делать выставки где-нибудь за границей, где тебя никто не знает. А здесь все тебя знают, и это огромная ответственность», — добавил он.
Даши Намдаков — российский скульптор, художник и ювелир, член союза художников РФ, член-корреспондент Российской академии художеств. В основе его творчества — восточный колорит, традиции кочевых народов и современные символы. Работы скульптора покорили Восток и Запад, не раз экспонировались в различных регионах России и сегодня впервые представлены в Республике Алтай.
Он автор таких монументальных скульптурных комплексов, как «Центр Азии» в Туве, «Ханшаим» в Казахстане, «Хранительница» и «Казан» в Татарстане, «Золотая Шория» в Кемеровской области. Работы Даши Намдакова хранятся в Государственном Эрмитаже, Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, музеях Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран.