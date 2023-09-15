Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Именно США применяют кассетные боеприпасы на Украине — руками украинцев. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, — это Соединённые Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать, потому что это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии», — сказал Путин.

Он добавил, что именно ситуация, при которой США позволяют себе совершать преступления, и является главной проблемой сегодняшних международных отношений. И поэтому подавляющее большинство стран борется вместе с Россией за создание многополярного мира.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября на Восточном экономическом форума Путин также отмечал, что США публично объявили преступлением использование кассетных боеприпасов и сами же поставляют их Украине. Он подчеркнул, что в ноябре в США начнётся выборный процесс и Вашингтону во чтобы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, поэтому они толкают украинцев к продолжению боевых действий.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что США передают ВСУ такие боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что они бесхозно лежат на американских складах, поэтому поставка ослабит ВСУ, а не усилит. Риттер назвал передачу кассетных бомб пиар-кошмаром для Байдена.