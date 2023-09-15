Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил о стабильности и надёжности российской экономики в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 15 сентября в Сочи.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

«Я вас подробно хочу проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас всё стабильно, надёжно, что не может не радовать», — сказал Путин в ходе встречи с Лукашенко в резиденции Бочаров Ручей.

Он отметил, что состояние российской экономики безусловно отражается и на взаимодействии в рамках Союзного государства, где есть взаимные вопросы и обязательства. В связи с этим Путин предложил «сверить часы» по ряду вопросов.

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Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 14 сентября. Встреча двух лидеров — седьмая с начала года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на встрече ожидается «сверка часов», координация двух ближайших союзников, обмен мнениями.