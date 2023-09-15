Москва, 15 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Санкции США, под которые попали российские автомобильные и машиностроительные компании, могут негативно сказаться на производстве отечественных автомобилей, которые сейчас во многом зависят от комплектующих из Китая. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

14 сентября в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США попали крупные российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич». Кроме того, в списке оказался и крупнейший производитель пассажирских вагонов и подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг».

По словам вице-президента НАС Шапарина, ситуация сложная, но ожидаемая.

«Было понятно, что и «АвтоВАЗ» и «Соллерс» попадут под санкции, это был вопрос времени. Потому что «АвтоВАЗ» имеет развитую систему отношений с «Ростехом» и другими госструктурами. «Соллерс» производит автомобили «УАЗ», которые востребованы в российской армии, а потому имеет контакты с госструктурами, поэтому было понятно, что подобное решение рано или поздно произойдёт», — поделился Шапарин.

Эксперт допустил, что ситуация может вызвать сложности во взаимодействии российских компаний с зарубежными. Он согласился, что импортозамещение в России развивается, но пока автопром остаётся в некоторой зависимости от иностранных производств. И главный партнёр российской автопромышленности сейчас Китай, на взаимоотношения с которым могут повлиять санкции.

«Будем смотреть, как взаимодействие китайских брендов и поставщиков запчастей с российскими компаниями будет влиять на их планы и глобальную экспансию. Потому что уже давно они стремятся на международный рынок, расширяют зону влияния на европейский, и вот смогут ли их компании, которые работают с Россией, продолжать это сотрудничество — большой вопрос», — отметил Шапарин.

Меньше последствий для российского автопрома в новых ограничениях видит автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, проблемы в поставке оборудования и запчастей давно есть, но производства находят пути решения.

«А эти санкции несут именно финансовые трудности. Американцы будут отслеживать финансовые потоки, чтобы их компании и партнёры не участвовали в сделках с российскими предприятиями. Но и до включения в этот список были проблемы. Когда договаривались о китайской сборке, то искали обходные пути финансирования. И это удалось, предприятия довольно успешно работают, и коробки и моторы свои производятся», — рассказал Субботин.

Также эксперт не увидел серьёзных помех для сотрудничества с ближневосточными и азиатскими предприятиями. По его мнению, производство автомобилей на заводе Al Amal в Египте, которое вновь решил запустить АвтоВАЗ, сможет нормально функционировать. Субботин допустил, что это может быть расчёт в национальной валюте через контрагента, который никак не взаимодействует с американскими представительствами.

Ранее с заявлениями о расширении санкционного списка выступили госсекретарь США Энтони Блинкен и минфин США. Блинкен заявил, что санкции связаны со спецоперацией России на Украине и намерением Вашингтона бороться с нарушителями ранее введённых ограничений.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приняли участие в торжественном открытии производства нового седана «Москвич 6». Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России.