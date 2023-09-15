Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Европейские компании отказались поставлять в Россию энергетическое оборудование, но Россия восстановила свои инженерные компетенции в этой сфере, и сейчас «сдвижка» по срокам строительства составляет лишь два-три месяца, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин.

Михаил Метцель/POOL /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Россия в ближайшее время введёт в строй огромные новые производства мирового масштаба, заявил глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он рассказал о своём недавнем посещении ряда крупных предприятий на Дальнем Востоке.

«Европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что у нас компетенций не хватает. Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года в ходе рабочей поездки на Дальний Восток президент России принял участие в работе Восточного экономического форума, провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также посетил космодром Восточный и ряд предприятий региона.

В частности, Владимир Путин побывал на Амурском газоперерабатывающем заводе, где перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода после пуска в эксплуатацию всех шести производственных линий составит 42 млрд кубометров переработки природного газа в год. Предприятие, в том числе, будет ежегодно производить 60 млн кубометров сверхчистого гелия.

Кроме того, глава государства принял участие в церемонии присвоения имён двум арктическим танкерам, церемониях первого пуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, запуска расширенных мощностей горно-обогатительного комплекса золоторудной компании «Павлик» в Магаданской области и запуска модернизированного комплекса по добыче и переработке титаномагнетитовых руд в Амурской области.