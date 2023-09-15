Москва, 15 сентября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщил 15 сентября источник ИА Регнум.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Игорь Николаев

Николаева поместили в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.

По данным источника, проблемы со здоровьем у музыканта возникли ещё в начале года. В январе известный певец был экстренно доставлен в больницу и прооперирован, ему поставили два стента. После этого состояние артиста стабилизировалось и его выписали из медучреждения. Однако вопрос о более серьёзном хирургическом вмешательстве так и не сняли, после тщательного обследования медики примут решение об операции.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября стало известно о госпитализации актёра театра и кино Станислава Любшина. 90-летнему артисту стало плохо во время репетиции постановки «Третий звонок, господа!» во МХТ имени Чехова, у него резко повысилось давление.

29 августа учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов вновь попал в одну из столичных клиник, его госпитализация связана с некоторыми изменениями в показателях крови.