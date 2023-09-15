Владивосток, 15 сентября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Для Военно-морского флота РФ разрабатываются проекты подводных лодок и беспилотных подводных аппаратов, а также роботизированных систем. Об этом 15 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота.

Кадр из видео Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов», — сказал Шойгу.

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Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром 15 сентября он побывал на судостроительном заводе «Звезда» в Большом Камне, где проверил выполнение гособоронзаказа.

В частности, Шойгу заслушал доклад директора «Звезды» Сергея Целуйко о ходе работ, а также проверил строительство плавучего докового комплекса, ремонт и модернизацию атомных подлодок. Он потребовал максимально использовать производственные мощности завода, чтобы закончить ремонт и модернизацию подлодок в соответствии с графиком.