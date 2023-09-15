Москва, 15 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. «Все мячи» в контексте организации переговорного процесса между Россией и Украиной находятся на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мячик-то совсем не на нашей стороне. Все мячики, а их много, уже на стороне киевского режима давным-давно», — заявил он, комментируя тему переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине нет, а призывы западных политиков к ним Москва расценивает как «тактическую уловку». Лавров отметил, что на разных международных мероприятиях без участия России обсуждают и убеждают развивающиеся страны поддержать «формулу мира» Зеленского.

Москву обвиняют в «нежелании участвовать в переговорах», а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются, перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается», подчеркнул министр.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа.