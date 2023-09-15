Москва, 15 сентября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Вокруг темы переговоров России и Украины возникает заговор, попытки поставить всё с ног на голову, заявил 15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Илья Питалев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Дипломат напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных и посреднических инициатив.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голов», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию кризиса на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с российским лидером глава Украины заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год. Возврат к границам 24 февраля 2022 года Зеленского не устроил, так как якобы не будет чёткого понимания гарантий безопасности.