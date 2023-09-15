Варшава, 15 сентября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Сельское хозяйство Украины представляет угрозу для сельского хозяйства всего Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс в интервью агентству РАР.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы», — заявил он, отметив, что в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз обязательно должны присутствовать условия, касающиеся сельского хозяйства.

По его словам, Украина не может войти в Евросоюз без условий, Польше были поставлены условия, это же должно касаться Украины.

Как передавало ИА Регнум, представители Украины на заседании по экспорту сельхозпродукции обвинили Польшу в намеренных препятствиях для транзита украинского зерна. Одним из обвинений прозвучало то, что Польша намеренно ввела ветеринарный контроль, чтобы затянуть время ожидания на погранпереходах, где продукция простаивает почти две недели. Все ждут 15 сентября, когда ЕС примет решение о продлении запрета на ввоз зерна с Украины.

Власти Украины и Польши начали «аграрную войну» из-за возможного запрета Варшавы на ввоз украинского зерна.

«Зерно раздора» было посеяно весной 2023 года, когда фермеры Польши вышли на забастовку из-за падения цен на зерно почти в два раза. Обвал спровоцировал ввоз в страну более дешевого зерна с Украины. К тому же в преддверии выборов польские политики делают громкие заявления о сельхозотношениях с Украиной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил 12 сентября Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна.

Политик выставил однозначное требование: или ЕС 15 сентября продлит запрет на ввоз четырёх видов украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет.