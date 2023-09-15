Москва, 15 сентября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Власти Евросоюза не смогут остановить роста инфляции, так как для этого им нужны дешёвые российские ресурсы, от которых они сами же отказались. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 сентября заявил Юрий Юденков — профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС.

Иван Шилов ИА REGNUM

До этого стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 4,5%, объяснив это попытками вернуть инфляцию к 2%.

Как пояснил Юденков, обычно ключевую ставку повышают, когда хотят ограничить поступление свободных денежных средств в экономику. Иными словами, финансовые власти уменьшают желание брать кредиты и тем самым, в теории, добиваются снижения инфляции. И поскольку инфляция в ЕС сейчас высокая, то ЕЦБ воспользовался классическими мерами.

Но по силам ли ЕЦБ вернуть инфляцию к 2%? Как полагает Юденков, это не слишком вероятно, если учесть, что ЕС продолжает политику санкционного давления на Россию.

«Отказавшись от дешёвых угля, нефти и газа, поступающих из РФ, и переключаясь на дорогой сжиженный газ из США, власти Евросоюза добились роста себестоимости почти всех видов продукции, — сказал Юденков. — Кроме того, зелёная энергия оказалась тоже не такой дешёвой».

Причём проблемы с поставками газа отражаются и на производстве азотных удобрений, без которых нет высокой урожайности. Как пояснил Юденков, закономерное в такой ситуации падение урожайности приводит к росту цен на продукты питания.

«Причём речь идёт о зерне не только как сырье для производства хлеба, но и источнике кормов для скота. Скот кормить нечем, его забивают, и мясо становится дороже. То есть инфляция оборачивается для Европы не только повышением цен, но и ухудшением ассортимента продуктов питания», — констатировал Юденков.

С ним согласен Алексей Кузнецов, экономист, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, который напомнил, что природа инфляции в Европейском союзе не монетарная.

«Вполне чётко прослеживается рост производственных издержек из-за политических шагов Европейского союза, — констатировал Кузнецов. — Они намеренно покупают дорого и невыгодно, но лишь бы насолить России. Причём речь идёт не только об углеводородах. Разрушена вся логистика. Например, решения о российских путешественниках подрывают не только туристические, но и деловые потоки. Более того, надо понимать, что до кризисных событий Россия была транзитным маршрутом для китайцев и других азиатских стран в Европу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Совет управляющих ЕЦБ решил повысить три ключевые процентные ставки европейского регулятора на 25 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и по маржинальному кредитованию поднялась до 4,50% и 4,75% соответственно. Это новый исторический максимум.

До этого экономист Екатерина Новикова констатировала, что в Европейском союзе сложилась весьма скверная ситуация, которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка. По её мнению, можно всерьёз говорить о ситуации «идеального шторма», когда одновременно действует сразу несколько отрицательных внешних эффектов. Среди них, например, намеренный отрыв Евросоюза от России.

И это при том, что, по мнению председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард, Россия хорошо обходит введённые против неё санкции. Москва нарастила флот нефтяных танкеров и пытается создать внутренний механизм страхования.

В итоге, пока Россия обходит санкции и наращивает экспорт, ЕЦБ вынужден снова и снова повышать ставку, ограничивая поступление денег в собственную экономику. В начале 2023 года она выросла до 3%. В мае 2023 года — до 3,75%. В июне — до 4%.