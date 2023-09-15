Пномпень, 15 сентября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Власти Украины обратились к руководству Камбоджи с просьбой обучить персонал и предоставить техническую поддержку для проведения операций по разминированию территории страны. Об этом сообщила камбоджийская газета Khmer Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, запрос на поддержку и обучение был поднят в ходе онлайн-встречи 13 сентября между генеральным директором Камбоджийского центра по разминированию Хенг Ратаной и первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Камбоджийский центр по разминированию в соцсетях подтвердил, что на данной встрече обсуждались гуманитарные вопросы и вопросы разминирования.

Отмечается, что правительство Украины попросило экспертов из Камбоджии как можно скорее присоединиться к соответствующим комиссиям в стране для разработки стратегического плана по обезвреживанию наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Киев попросил Камбоджу помочь с предоставлением дополнительной технической подготовки, необходимой для процесса разминирования.

«В настоящее время Украина получила техническую помощь — в основном из Японии — в виде оборудования для разминирования. Однако Украина не имеет никакого опыта или навыков использования миноискателей или других машин», — заявила глава камбоджийского центра Ратана.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Business Insider сообщило, что нестандартные российские минные поля стали новой проблемой для ВСУ в зоне СВО. В статье отмечается, что нестандартность заключается в размерах и расположении. Россия предприняла шаги по увеличению глубины минных полей до 500 метров, что намного превышает любые возможности для быстрого прорыва, говорится в материале. Как отметили авторы, такие изменения значительно снижают эффективность ВСУ по разминированию.

6 сентября, украинские сапёры пожаловались, что не могут пользоваться усовершенствованными машинами разминирования, потому что российские военные оперативно их выявляют и уничтожают. Этому способствует то, что машины слишком шумные и заметные. После уничтожения сапёрам приходится вести разминирование без использования техники.

Позднее в США предупредили ВСУ о новой опасности российской артиллерии. Так, российские войска стали наносить более точные удары по украинским позициям. Отмечается, что этому способствует использование разведывательных беспилотников, нарастание сложности, разнообразия и плотности которых вызывают беспокойство.