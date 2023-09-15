Москва, 15 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Ушла из жизни бабушка певца Стаса Пьехи по отцовской линии Валентина. Об этом артист сообщил 14 сентября в социальных сетях.

Anatoly Lomohov/Global Look Press Стас Пьеха

«Сегодня умерла бабушка Валя. Нам будет её хватать», — написал Пьеха в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Певец не назвал причину смерти родственницы. Он разместил в Сети чёрно-белую фотографию из своего детства, на которой изображён вместе с бабушкой Валентиной и сестрой Эрикой Быстровой.

Бабушка Стаса Пьехи по материнской линии — народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха. Станислав — сын её дочери Илоны Броневицкой и литовского джазового музыканта Пятраса Герулиса. Брак родителей распался вскоре после рождения Станислава, вторым мужем Броневицкой стал пианист и композитор Юрий Быстров.