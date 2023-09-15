Москва, 15 сентября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Александр Нерадько

Отмечается, что новым руководителем Росавиации стал Дмитрий Ядров. Мишустин подписал распоряжение о его назначении.

«Александр Нерадько освобождён от этой должности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Ядров родился в 1988 году, окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

Он работал на различных должностях в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. В 2019 году стал замглавы Росавиации и координировал деятельность по организации использования воздушного движения, лётной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию отраслевых федеральных проектов.

Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. В 2020–2021 годах он был первым заместителем министра транспорта РФ.

Ранее «Известия» со ссылкой на несколько источников сообщили, что в ближайшее время Нерадько будет отправлен в отставку с поста руководителя Росавиации. Решение об этом принято на уровне правительства. Предполагалось, что его могут сменить замглавы ведомства Владимир Потешкин или председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олег Сторчевой.