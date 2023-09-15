В Уфе сожгли автомобиль замглавы Благовещенского района Башкирии
Уфа, 15 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Автомобиль заместителя главы Благовещенского района Никиты Дмитриева уничтожен в результате поджога. Об этом сообщил 15 сентября телеграм-канал «112».
Неизвестного злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения в микрорайоне Дёма в Уфе. Около двух часов ночи мужчина подошёл к Mitsubishi Outlander, принадлежащей чиновнику, и подложил под неё какой-то предмет. Примерно через час автомобиль загорелся.
Судя по опубликованным в канале кадрам, огонь серьёзно повредил машину. На месте работали сотрудники полиции и ФСБ.
По основной версии, преступление связано с профессиональной деятельностью Дмитриева. В администрации Благовещенского района он курирует вопросы строительства и ЖКХ.
Как сообщало ИА Регнум, в августе минувшего года в Москве на Ленинградском шоссе женщина подожгла автомобиль чиновника Минобороны. Её задержали и доставили в полицию.