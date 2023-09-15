Москва, 15 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Внесение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном. Об этом 15 сентября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Баранов Владимир/Global Look Press

Дипломат отметил, что это очередная провокация киевского режима, который пытается всех запугать. По его словам, это тщетная попытка, как и всё, что делает «Миротворец» и те представители киевского режима, которые за ним стоят.

«Нашу дружбу с Северной Кореей, уверен, никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно», — сказал Галузин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин было указано: «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления».

Лидер Северной Кореи находится с визитом в России с 12 сентября. Он посетил космодром Восточный, где встретился в президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

15 сентября Ким Чен Ын побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Он осмотрел инженерный центр и производственные цеха, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Кроме того, он оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.