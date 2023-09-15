МИД РФ прокомментировал внесение Ким Чен Ына на сайт «Миротворец»
МИД РФ назвал провокацией внесение Ким Чен Ына на сайт «Миротворец»
Москва, 15 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Внесение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном. Об этом 15 сентября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что это очередная провокация киевского режима, который пытается всех запугать. По его словам, это тщетная попытка, как и всё, что делает «Миротворец» и те представители киевского режима, которые за ним стоят.
«Нашу дружбу с Северной Кореей, уверен, никакими провокационными, гаденькими действиями поколебать невозможно», — сказал Галузин.
Как ранее сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец». В качестве причин было указано: «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления».
Лидер Северной Кореи находится с визитом в России с 12 сентября. Он посетил космодром Восточный, где встретился в президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.
15 сентября Ким Чен Ын побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Он осмотрел инженерный центр и производственные цеха, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Кроме того, он оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.