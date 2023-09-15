Тверь, 15 сентября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Тверской областной суд приговорил к 12,5 года гражданина РФ Сергея Кабанова, который работал со спецслужбами США и по их заданию организовал контрабандный канал поставки в эту страну изделий для ракетной техники, сообщили 15 сентября в ЦОС ФСБ.

«Решением суда Кабанов приговорён к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в ведомстве.

Суд установил, что мужчина отправил через Латвию в США изделия, которые применяются в ракетной технике Вооружённых силах России. В итоге изделия получила фирма, подконтрольная Пентагону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ростовской области ФСБ задержала человека за передачу Украине данных о российском военном объекте в Краснодарском крае.

Информацию о военном объекте в Краснодарском крае 23-летний мужчина передал украинским кураторам через мессенджер. Эти данные ВСУ могли использовать для ударов по российскому военному объекту, отметили в ведомстве.