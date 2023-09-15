Новая Каховка, Херсонская область, 15 сентября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Число раненых в результате обстрела ВСУ жилого квартала в Новой Каховке Херсонской области возросло до 12 человек. Об этом 15 сентября сообщили журналистам в городском оперштабе.

Кадр из видео

«Уже 12 раненых», — рассказал представитель оперштаба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833208" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Удар ВСУ по Новой Каховке. Херсонская область. Евгений Милованов ТРК Таврия

Ранее сообщалось о трёх раненых мирных жителях в результате обстрела Новой Каховки. Ещё один человек погиб.

Утром 15 сентября украинские войска нанесли удар по микрорайону «Сокол» в Новой Каховке. В результате в районе улиц Горького и Довженко были разрушены квартиры в трёх многоэтажных домах. В этом квартале никогда не было и нет военных. Это один из спальных районов, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа.