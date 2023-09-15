Новая Каховка, Херсонская область, 15 сентября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по жилому району Новой Каховки, в котором никогда не было и нет военных. Об этом 15 сентября сообщил корреспондент ИА Регнум.

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«В этом жилом квартале никогда не было и нет военных. Это один из спальных районов Новой Каховки, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа», — рассказали ИА Регнум местные жители.

Утром 15 сентября украинские военные нанесли удар по жилому микрорайону «Сокол», в результате в районе улиц Горького-Довженко были разрушены квартиры в трёх многоэтажных домах. Власти города создали оперативный штаб. На месте взрыва работают сотрудники спасательного ведомства, бригада «скорой помощи», аварийная газовая служба. Для проведения ремонтных работ был обесточен дом по улице Довженко, 13.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833206" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Удар ВСУ по Новой Каховке. Херсонская область. Евгений Милованов ТРК Таврия

Как передавало ИА Регнум, в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё трое были ранены.

ВСУ обстреляли село Азаровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате обстрела частично повреждены два жилых дома.

В результате обстрела ВСУ завода в приграничном посёлке Тёткино Курской области погиб один человек. Была смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой.

ВСУ обстреляли 14 сентября село Гордеевка в Курской области, населённый пункт остался без воды, никто не пострадал.

В ночь 30 августа украинские военные нанесли минометный удар по Днепрянам, повреждения получили два дома. В Новой Каховке обстрелу подвергся детский сад.