Пекин, 15 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге 15 сентября не стала комментировать слухи о якобы «исчезновении» китайского министра обороны Ли Шанфу.

Алексей Майшев/РИА Новости Министр обороны Китая Ли Шанфу

«Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией», — заявила она, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать «отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама» и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times написала, что разведка США владеет информацией о том, что главу министерства обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности, в настоящее время уже бывший высокопоставленный чиновник находится под следствием по заведённому на него уголовному делу. Министр обороны Китая не появлялся на публике уже более двух недель. Его отсутствие на собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и КНР 7–8 сентября объяснили состоянием здоровья.

Авторы Financial Times считают, что происходящее с министром обороны Китая является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина.