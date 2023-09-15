Вашингтон, 15 сентября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Если конфликт на Украине будет продолжаться, то президента Украины Владимира Зеленского ожидает государственный переворот. Такое мнение высказал экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

President Of Ukraine/Global Look Press

По его словам, президент Украины понимает, что страна находится в ужасном положении.

«Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем — крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», — отметил американский офицер.

По его словам, у Украины нет шансов выйти победителем в этом противостоянии, поскольку её соперник слишком силён.

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что отказ от переговоров с Россией весной 2022 года стал провалом президента Украины, когда он принимал такое решение, он верил обещаниям Запада о помощи, но было понятно и предсказуемо, что США отправили Украину на кровавую бойню. Если бы Зеленский пошёл на переговоры с Россией, конфликт завершился бы на основе нейтралитета Киева, но президент Украины пошёл на разрушение своей страны, отметил эксперт. Сакс уверен, что лидер киевского режима, идя на контрнаступление, понимал, что оружия нет — это привело к десяткам тысяч убитых человек.

Украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих. Данные разведки и анализ открытых источников озвучил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы существующей готовности Киева к переговорам, напомнил, что Россия от них не отказывалась, и отметил, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией.

В Кремле и МИД РФ ранее отмечали, что Россия готова к мирным переговорам, но сейчас такой перспективы не просматривается. Чтобы переговоры начались, Киев должен выполнить все требования, поставленные перед началом спецоперации, а также признать новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. Пока такие условия для начала переговоров не сложатся, спецоперация будет продолжаться, все её задачи будут выполнены, отмечали в Москве.