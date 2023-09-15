Москва, 15 сентября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Россия направит в Ливию несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам, сообщил посол РФ в этой стране Айдар Аганин.

Mohamed Shalash/ЕРА/ТАСС

«В соответствии с поручением президента Владимира Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии», — сказал он РИА Новости.

Посол уточнил, что это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую — необходимое оборудование, одеяла, палатки и др.

Как передавало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

По последним данным, погибли более 11 тыс. человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения.

Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул Путин.