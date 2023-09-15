Объём оборонзказа на вертолётном заводе «Прогресс» в 2023 году вырос вдвое
Владивосток, 15 сентября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Объём оборонзаказа на вертолётном заводе «Прогресс», выпускающем боевые вертолёты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году. Об этом доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны России Сергею Шойгу, который посетил завод.
«В 2023 году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» вдвое возрос объём по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с 2022 годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаём изготовлению машин для наших Вооружённых сил», — доложил он, добавив, что задания выполняются досрочно, идут с опережением графика.
По его слова, в текущем году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонный заказ.
Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром 15 сентября он побывал на дальневосточном заводе «Звезда», проверил там выполнение гособоронзаказа, после министр посетил завод «Прогресс», где выпускают боевые вертолёты Ка-52М. На заводе Шойгу осмотрел цеха и провёл совещание с руководством завода. Боевые возможности вертолётов Ка-52М нужно совершенствовать, также необходимо повышать защищенность лётчиков, указал Шойгу руководству завода во время совещания.
По словам Шамшуры, модернизированный вертолёт Ка-52М получил в том числе новые системы РЛС и прицельного комплекса.
В июле журнал Newsweek выпустил материал про Ка-52. Авторы публикации написали, что эти вертолёты представляют серьёзную опасность для украинских войск, поскольку могут обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) противника.