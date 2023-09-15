Владивосток, 15 сентября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Объём оборонзаказа на вертолётном заводе «Прогресс», выпускающем боевые вертолёты Ка-52М в Арсеньеве Приморского края, вырос в два раза в 2023 году. Об этом доложил директор предприятия Сергей Шамшура министру обороны России Сергею Шойгу, который посетил завод.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс»

«В 2023 году для Арсеньевского авиазавода «Прогресс» вдвое возрос объём по выполнению государственного оборонного заказа, в сравнении с 2022 годом. Приоритет, безусловно, сейчас отдаём изготовлению машин для наших Вооружённых сил», — доложил он, добавив, что задания выполняются досрочно, идут с опережением графика.

По его слова, в текущем году будет сделан задел на 2024 год, чтобы гарантированно выполнить оборонный заказ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833194" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром 15 сентября он побывал на дальневосточном заводе «Звезда», проверил там выполнение гособоронзаказа, после министр посетил завод «Прогресс», где выпускают боевые вертолёты Ка-52М. На заводе Шойгу осмотрел цеха и провёл совещание с руководством завода. Боевые возможности вертолётов Ка-52М нужно совершенствовать, также необходимо повышать защищенность лётчиков, указал Шойгу руководству завода во время совещания.

По словам Шамшуры, модернизированный вертолёт Ка-52М получил в том числе новые системы РЛС и прицельного комплекса.

В июле журнал Newsweek выпустил материал про Ка-52. Авторы публикации написали, что эти вертолёты представляют серьёзную опасность для украинских войск, поскольку могут обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) противника.