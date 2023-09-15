Владивосток, 15 сентября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Житель Владивостока, который травил собак и поджигал вольеры с ними, должен быть направлен на принудительное лечение, считают в прокуратуре. Уголовное дело в отношении догхантера направлено в суд, сообщила 15 сентября пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

Действия 40-летнего мужчины, говорится в сообщении, подпадают под статьи Уголовного кодекса РФ об умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и жестоком обращении с животным, повлёкшем его гибель.

В ноябре 2022 года на улице Чукотской во Владивостоке он поджёг забор и вольеры с бездомными животными. Это обернулось ущербом в 275 тыс. рублей.

В феврале текущего года мужчина отравил ядом собаку на территории продуктовой базы по улице Бородинской. Животное погибло.

В Первомайский районный суд Владивостока направлено уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении фигуранта. В настоящее время он содержится в медицинской организации специализированного типа, отметили в прокуратуре.

Речь идёт об известном в Приморье догхантере Даниле Кислицыне, задержанном в марте. Решением суда его поместили под стражу.

Общественники на протяжении многих лет пытались привлечь Кислицына к реальной ответственности за жестокое обращение с животными. Ещё в 2016 году активистка Татьяна Брагина рассказала ИА Регнум, что первое уголовное преследование в отношении догхантера закончилось амнистией, а передача нового дела в суд затянулась.