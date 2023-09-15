В Ярославле возбудили дело после обстрела автобусов
Ярославль, 15 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после обстрела неизвестными автобусов в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 14 сентября на ул. Бабича города Ярославля.
По предварительным данным, неизвестные использовали неустановленный предмет, который применили в качестве оружия для стрельбы в направлении автобусов общественного транспорта.
Уточняется, что сейчас стражи порядка устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.
По данным прокуратуры региона, в результате происшествия был причинён ущерб автобусам ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс», следовавшим по маршрутам 58 и 97с. Пассажиры автобусов не пострадали.
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