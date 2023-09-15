Ярославль, 15 сентября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после обстрела неизвестными автобусов в Дзержинском районе Ярославля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Кадр из видео УМВД России по Ярославской области

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 14 сентября на ул. Бабича города Ярославля.

По предварительным данным, неизвестные использовали неустановленный предмет, который применили в качестве оружия для стрельбы в направлении автобусов общественного транспорта.

Уточняется, что сейчас стражи порядка устанавливают личности причастных к совершению данного преступления.

По данным прокуратуры региона, в результате происшествия был причинён ущерб автобусам ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс», следовавшим по маршрутам 58 и 97с. Пассажиры автобусов не пострадали.

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