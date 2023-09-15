Луганск, 15 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Украинские военные самовольно оставили позиции в районе Стельмаховки под Купянском после того, как понесли значительные потери. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 сентября в своём Telegram-канале.

Pool. Ukrainian Presidentia/Global Look Press

По данным его источников, противник находился под длительным огневым воздействием российской артиллерии, кроме того, по подразделениям ВСУ наносились точечные ракетно-бомбовые удары. Из-за больших потерь и утраты боеспособности военнослужащие запросили у командования разрешения отойти.

«Украинский офицер по незащищённой связи запретил это делать, но невзирая на запрет, военнослужащие в количестве восьми человек оставили позиции», — сообщил Марочко.

Это произошло на одном из взводных опорных пунктов (ВОП) северо-западнее села Стельмаховки, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября Марочко рассказал о сорванной попытке наступления ВСУ на купянском направлении в районе села Новосёловского. Российские военные своевременно выявили ударную группировку противника, которая готовилась к штурму. Её рассеяли артиллерийскими и авиационными ударами.