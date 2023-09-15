Москва, 15 сентября, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Неопределенность с величиной изменения ключевой ставки ЦБ России на предстоящем 15 сентября заседании создает развилку для курса рубля, сдержанное решение регулятора обеспечит слабость рубля на текущих уровнях (92-97 руб. за доллар), а агрессивное решение опустит доллар до отметки 87-94 руб. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на прогнозы аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По их мнению, Банк России 15 сентября либо сохранит ключевую ставку на текущему уровне, либо повысит её на 1-3 процентных пункта.

Аналитик из банка «Зенит» Владимир Евстифеев, слова которого приводит агентство, полагает, что нейтральное решение ЦБ по ключевой ставке либо повышение её размера в пределах одного процентного пункта будет наиболее сдержанным сценарием для рубля, при таком решении курс доллара может остаться в границах 92-95 руб.

По мнению аналитика ИК «Регион» Валерия Вайсберга, рынок закладывается скорее на агрессивный вариант решения по ставке, в связи с этим при консервативном повышении рубль может заметно ослабеть, в этом случае доллар будет стоить 95-96,5 руб.

По мнению Евстифеева, при более жёстком сценарии предполагается повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 14% или выше, в таком случае у рубля может проявиться краткосрочная поддержка, так как это приведёт к росту доходности накоплений в национальной валюте, при таком сценарии рубль может укрепиться до 87-92 за доллар.

Аналитик Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global полагает, что наиболее агрессивный сценарий ЦБ РФ мог бы помочь укрепить рубль, тогда бы за доллар давали порядка 92 руб.

По мнению Вайсбергаа, агрессивный вариант повышения ставки ЦБ России предполагает снижение курса доллара в район 93-94 рублей.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа заявил, что инфляционные риски в России растут, и на первом плане задача сдержать рост цен. Как указал президент, объективные данные показывают, что инфляционные риски всё-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля по отношению к американскому доллару несправедливо занижен. Он добавил, что при соответствующих шагах со стороны российского правительства и применении механизма регулирования есть возможность выйти на такой уровень. В числе причин ослабления курса рубля Герман Греф назвал рост доли импорта и отток капитала из РФ. При этом доходы от экспорта в 2023 году сократились, так как в минувшем году были высокие цены на ряд товаров.

Помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что пик ослабления рубля пройден, в настоящий момент факторы складываются в пользу укрепления российской валюты.

Орешкин добавил, что экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились. Решение ЦБ повысить ключевую ставку и другие меры будут сдерживать кредитование и, соответственно, отток капитала.

Экономист Михаил Задорнов ранее заявил, что зависшие в Индии рупии повлияли на ослабление курса рубля, правительству России необходимо решить эту проблему.

Именно из-за невозврата выручки от экспорта в Индию летом произошло падение валютного курса. Также он назвал способы укрепления российской валюты до 85 рублей за доллар.