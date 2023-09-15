Владивосток, 15 сентября, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолётном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны утром 15 сентября посетил дальневосточный завод «Звезда», после чего направился на «Прогресс». Там Шойгу показали рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки.

По словам директора предприятия Сергея Шамшуры, модернизированный вертолёт Ка-52М получил в том числе новые системы РЛС и прицельного комплекса.

Шойгу также ознакомился с тренажёрным комплексом, с помощью которого лётчики обучаются нюансам пилотирования.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце июля журнал Newsweek выпустил статью про Ка-52. Авторы публикации написали, что эти вертолёты представляют серьёзную опасность для украинских войск, поскольку могут обходить средства противовоздушной обороны (ПВО) противника. 3 сентября Минобороны РФ обнародовало кадры, на которой экипаж Ка-52 уничтожает боевую бронированную машину ВСУ с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М».