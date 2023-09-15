Лондон, 15 сентября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Предстоящие парламентские выборы в Словакии могут уменьшить поддержку Киева, поскольку у власти в этом государстве могут оказаться «дружественные» России партии. Об этом написала газета Financial Times.

IMAGO/M. Popow/Global Look Press

По мнению авторов материала, у некоторых партий Словакии есть «хорошие шансы» присоединиться к правительству, которое будет сформировано по результатам досрочных выборов. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября.

Газета обратила внимание на то, что это порождает новую волну опасений по поводу того, что ещё один член ЕС и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Украину.

Отмечается, что по результатам опросов лидером является партия Smer — партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который старается делать акцент на высокой цене, которую жителям Словакии приходится платить за помощь Киеву.

По мнению старшего аналитика словацкого аналитического центра Globsec Доминики Хайду, помощь Украине стала частью предвыборной кампании, в которой ведущая партия выступает против оказания такой помощи.

«Это выборы, которые могут сильно повлиять на единство ЕС и НАТО в вопросе поддержки Украины», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Он отметил, что весь киевский режим функционирует с иностранных денег. Фицо добавил, что оппозиционная партия Smer, которую он сейчас возглавляет, не поддерживает продолжение конфликта на Украине, а потери, которые несут обе стороны, не меняют ситуацию кардинально.

Ранее обозреватель британской газеты Guardian Джон Кэмпфнер заявил, что Словакия может стать новым союзником России после парламентских выборов в этой республике.

Он сослался на итоги социологических опросов, которые показывают, что победу в ходе голосования способен одержать бывший словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Кэмпфнер отметил, что этот политик, как и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, «расточает похвалы Москве».

Обозреватель считает, что в случае победы Фицо внутри ЕС и НАТО вскоре может появиться «новый нарушитель спокойствия», а политика Словакии «развернётся на 180 градусов». Он также выразил мнение, что такая ситуация приведёт к тому, что словацкое руководство станет оказывать помощь России, а не Украине.