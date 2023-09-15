Хмельницкий, Украина, 15 сентября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Ночью 15 сентября в Хмельницкой области звучали взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

«В Хмельницкой области прогремели взрывы», — написало «Общественное».

Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счёту беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве поздним вечером 14 сентября был слышен звук взрыва.