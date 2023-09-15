Наступивший 569-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием с южнодонецкого направления, где экипаж танка российской группировки «Восток» под командованием ефрейтора Владимира Цацулина вступил в бой с противником и обратил в бегство всю колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дарья Драй Привал танкиста

Как пояснил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, после того как танкисты уничтожили несколько бронемашин противника, силам ВСУ пришлось остановить наступление и покинуть поле боя.

Ещё об одном танковом сражении рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, на работинском направлении ВСУ применяли Challenger 2. Охрана танка сухопутных войск Великобритании была поручена бронегруппе из советских образцов. Но российские разведчики установили места его передвижения, организовали засаду и уничтожили британскую технику из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). По словам военных, Challenger 2 полностью выгорел и не подлежит восстановлению.

Тем временем близ посёлка Двуречного в Харьковской области бойцы группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ и отразили атаку противника под Ковалевкой.

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