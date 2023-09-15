Вашингтон, 15 сентября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Разведка США владеет информацией о том, что главу министерства обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности. В настоящее время уже бывший высокопоставленный чиновник находится под следствием по заведённому на него уголовному делу. Об этом написала Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

Министр обороны Китая не появлялся на публике уже более двух недель. Его отсутствие на собрании по оборонному сотрудничеству Вьетнама и КНР 7–8 сентября объяснили состоянием здоровья.

Авторы Financial Times считают, что происходящее с министром обороны Китая является признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина.

Новым министром обороны Китая генерал Ли Шанфу был утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) в марте 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, власти Соединённых Штатов считают, что санкции против министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для диалога между военными двух стран, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Конфликт или конфронтация между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Такое заявление сделал 4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».