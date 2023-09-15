Владивосток, 15 сентября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Одержавший на губернаторских выборах победу действующий глава Приморья Олег Кожемяко 15 сентября официально вступил в должность.

Правительство Приморского края Олег Кожемяко

Голосование проходило 8–10 сентября. Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов, явка избирателей составила 45,58%. Краевой избирком признал выборы состоявшимися.

Инаугурация проходила во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра.

Новоизбранный губернатор принёс присягу.

Это уже второй срок Кожемяко на посту главы Приморья и пятый на посту губернатора разных дальневосточных регионов.

По информации «Дальневосточных Ведомостей», банкета по случаю инаугурации в театре не было. Речь губернатора была очень короткой, церемония заняла 20 минут. В заключение гостям показали первый акт балета «Спящая красавица».

Позже Кожемяко подписал постановление о направлении спикера Законодательного собрания Приморья Александра Ролика в Совет Федерации. Он сменит Светлану Горячеву.

Как сообщало ИА Регнум, Кожемяко выдвигался на выборы от партии «Единая Россия».

Кандидат от ЛДПР Инна Кошелева набрала 9,83% голосов, Александр Андони от «Коммунистов России» — 5,94% голосов. Кирилл Рудюк («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Денис Ковалев («Казачья партия») получили соответственно 4,77% и 3,89%.