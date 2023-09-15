Киев, 15 сентября, 2023, 06:47 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 15 сентября был слышен звук взрыва в Винницкой области. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Подробной информации об инциденте не приводится.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой и Черкасской областях. Об опасности с воздуха предупредили также жителей подконтрольных Киеву районов Запорожской области.

В 06:22 по местному времени сирены сработали также в Житомирской, Ровенской и Тернопольской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве поздним вечером 14 сентября был слышен звук взрыва. Об этом написало украинское издание «Страна».

На южнодонецком направлении экипаж танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина отразил атаку ВСУ. В ходе боя были уничтожены несколько бронемашин противника, оставшиеся украинские силы были вынуждены бежать. Всего на данном направлении было отражено три атаки ВСУ.

ВСУ вечером 11 сентября пытались атаковать здание администрации города Рыльска в Курской области, сбросив с беспилотника два боеприпаса.