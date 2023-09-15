Донецк, 15 сентября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Бойцы ВС РФ целенаправленно охотились за первым уничтоженным в ходе спецоперации британским танком Challenger 2. Разведчики установили места его передвижения, организовали засаду и уничтожили танк из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об успешной операции военных рассказал РИА Новости советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Brian Robert Marshall Танк Challenger 2

ВСУ применяли Challenger 2 на работинском направлении в составе бронегруппы из советских образцов, которые и должны были охранять британскую технику.

«Нашей разведкой был один танк без охраны, его задачей было наносить удары из закрытых позиций. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, где его и поразили», — пояснил Ян Гагин.

По словам военных, танк не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и «развеял миф о непобедимости британского оружия».

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона до сих пор не смогла эвакуировать подбитые в Запорожской области британские танки Challenger 2, поэтому они остаются ржаветь на поле боя, сообщил 10 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий 8 сентября сообщил о втором подбитом Challenger 2. Он отметил, что британские танки начинали гореть с первого попадания ракетой комплекса «Корнет».